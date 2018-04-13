В Баку лучшие условия для соревнований по батутной гимнастике - португальские гимнасты (ФОТО)

2018-04-13 13:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку созданы лучшие условия для проведения соревнований по батутной гимнастике, сказал в пятницу Trend португальский гимнаст Диого Абреу, участвующий в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке.

"Я уже в четвертый раз приезжаю в Баку. И мне очень нравится здесь выступать. В Баку лучшие условия для проведения соревнований по батутной гимнастике. Каждое соревнование здесь проводится на очень высоком уровне", - сказал Абреу.

Гимнаст сказал, что остался доволен своим выступлением.

"Думаю, что я выступил очень хорошо. У меня была травма в начале марта, я восстанавливался, поэтому подготовка к чемпионату заняла меньше времени. Из-за этого пришлось немного снизить сложность элементов. Но в целом, считаю, что выступил достаточно хорошо, чтобы пройти в полуфиналы", - сказал Абреу.

Как в свою очередь отметил его партнер по команде Диого Ганчиньо, целью является завоевание медалей в первую очередь в командных соревнованиях.

"Мы только, что завершили свои выступления и сейчас будем готовиться к командным финалам вечером. Думаю, что мы сможем побороться за медали. На двух предыдущих чемпионатах Европы мы смогли этого добиться - надеюсь, что в этот раз мы тоже продемонстрируем хороший результат. Что касается лично своего выступления, то я им доволен. Было несколько мелких ошибок в начале, но это поправимо", - сказал Ганчиньо.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.