Помощник наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ: «Отчет Бюро в связи с президентскими выборами был подготовлен заранее» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-13 15:54 | www.apa.az | 7

Помощник наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Вугар Ахмедов подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает АПА, об этом В.Ахмедов сказал на сегодняшней пресс-конференции. Он обвинил структуру в необъективной и предвзятой позиции в связи с состоявшимися 11 апреля президентскими выборами. В.Ахмедов отметил, что в действительности отчет был подготовлен заранее и негативное относящийся к Азербайджану заместитель руководителя миссии Стефан Краус активно участвовал в его составлении: «Стефан Краус направил поздравление своим коллегам в связи с состоявшимися 2 апреля 2017 года президентскими выборами в Армении. В социальных сетях он не скрывал негативного отношения к Гейдару Алиеву и Фонду Гейдара Алиева. Это является показателем его отношения к Азербайджану и конечно, было бы наивным ожидать, что такой человек подготовит объективный отчет по президентским выборам в Азербайджане».

В.Ахмедов также сказал, что во время общения со Стефаном Краусом он заметил его отрицательное отношение к Азербайджану: «Я говорил и с другим членом миссии Егором Тилпуновым. Он сказал, что изначально было известно, что будут нарушения. Я спросил его, откуда вы это знаете? Он ответил: «У меня заранее была информация, и отчет у нас уже готов». Затем добавил, что Стефан Краус уже подготовил отчет, который будет обнародован на следующий день после выборов. Я снова спросил: «Выборы ведь еще не начались, а отчет уже готов?». Он ответил, что Краус и раньше бывал в Азербайджане, и все знает. Все это говорит о том, что эти лица независимо от своих наблюдений представят предвзятый отчет, что, к сожалению, и произошло».

По словам В. Ахмедова, ответственный сотрудник наблюдательной миссии по связям с прессой тоже выражал негативное отношение к Азербайджану: «Все это дает нам основание сделать вывод, что наблюдатели ОБСЕ прибыли в Азербайджан по специальному заданию».



В.Ахмедов сказал, что Хадиджа Исмаил, Эмин Милли были в тесном контакте с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ. В отчете утверждается, что на выборах были допущены серьезные нарушения закона. В день выборов я был в офисе. Из избирательных участков не поступала информация о массовых, серьезных нарушениях. Были зафиксированы лишь незначительные моменты, которые не могли бы сказаться на результатах выборов. Этот отчет даже не критика, а очернение, предвзятость. Не случайно некоторые члены миссии также возражали против этого документа. Но их исключили из состава миссии, и они были вынуждены уехать. Я тоже не смог смириться с этим, поэтому официально обратился к руководителю наблюдательной миссии и покинул ее. Лица, входящие в эту миссию, попали под влияние людей, которые занимают антиазербайджанскую позицию и служат интересам армянских кругов».



В.Ахмедов, заявив, что доведет свой официальный протест и до главного офиса ОБСЕ, выразил надежду на то, что в итоговом отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ будет отражена объективность, а безосновательные и предвзятые обвинения - устранены.