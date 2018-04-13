Педиатр рассказала, можно ли прививать аллергичных детей

2018-04-13 15:32 | www.oxu.az | 8

Причиной возникновения аллергических реакций чаще всего становятся окружающая среда, продукты питания и изменения климата.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции в пятницу сказала педиатр-аллерголог, профессор Амалия Эюбова.

По ее словам, большинство обращений к ней связаны с прививанием младенцев.

Педиатр-аллерголог отметила, что аллергичным детям можно делать прививку:

«Мне задают вопрос: а можно ли прививать аллергичных детей? Да, если только у них нет склонности к астме и удушью. Ребенка надо готовить к прививке за две недели».

В целом же, как отметила врач, прививать надо полностью здоровых детей. Болезненным детям прививку делать нельзя, так как у них должен быть иммунитет.

«В последнее время прививку не делают без разрешения родителей. У отдельных детей прививки могут привести к тяжелым последствиям, что связано с их слабой иммунной системой. Прививать таких детей запрещено», - отметил А.Эюбова.

Педиатр сказала, что у детей с диатезом (наследственная предрасположенность человеческого организма к возникновению определенных патологических реакций или заболеваний, проявляющихся, как правило, в детском возрасте) в будущем могут проявляться аллергические заболевания:

«Некоторые родители не обращают внимание на регулярный насморк у детей. Рост численности аллергических заболеваний напрямую связан с питанием. Питание – одна из основных проблем в этой сфере».

Профессор добавила, что до 2025 года каждый из 50 человек в мире будет страдать аллергическим заболеванием.



Эльвин Пашазаде

