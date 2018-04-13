Россия может прекратить поставки титана США в качестве ответа на санкции

2018-04-13 14:24 | www.trend.az | 8

Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, в частности, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.