Лавров: РФ до сих пор заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом

2018-04-13 14:29 | www.trend.az | 7

Россия готова взаимодействовать с Европейским союзом в решении актуальных региональных и международных проблем. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Россия заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом, - отметил он. - У нас есть общие интересы в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, с наркотрафиком. Мы будем, как мы подтвердили нашим европейским коллегам, готовы к такой работе в той степени, в которой к этому будут готовы сами европейцы".

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