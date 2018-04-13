Проведена жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов

2018-04-13 15:59 | www.apa.az | 7

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Лиги чемпионов. Как сообщает apasport.az, по итогам жеребьёвки 4 участника самого престижного клубного турнира континента составили 2 пары.

Жребий свёл в полуфинале «Баварию» (Германия) и «Реал» (Испания). В другой паре выяснят отношения «Ливерпуль» (Англия) и «Рома» (Италия).

Первые матчи этой стадии будут проведены 24-25-го апреля, ответные встречи 1-2-го мая.

Путём жеребьёвки определён и номинальный хозяин поля в финальном матче. Им станет победитель пары «Бавария» – «Реал».

Лига чемпионов

Полуфинал

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия)

Финал

победитель пары «Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания) – победитель пары «Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия)