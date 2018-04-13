Мехрибан Алиева встретилась с юными изобретателями

2018-04-13 16:11 | www.apa.az | 7

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с учредителями всемирно известного стартапа Рейнерджи (Rainergy) - юными азербайджанскими изобретателями Рейхан Джамаловой и Захрой Гасымзаде.

Как сообщает АПА, на встрече 15-летние изобретатели подробно рассказали о своих проектах и ​​планах на будущее.



М.Алиева сказала, что наличие в Азербайджане таких юных талантов вдохновляет и радует ее.

Подчеркнув, что она гордится формированием такого молодого поколения в нашей стране, М.Алиева сказала, что государство окажет необходимую поддержку их проекту, и в целом, будет уделять внимание юным талантам и малым стартапам.

Было отмечено, что Рейнерджи (Rainergy) – это изобретение в связи с использованием дождевой воды для преобразования ее кинетической силы в электроэнергию. Данное устройство в будущем может открыть широкие возможности для дальнейшего развития альтернативных источников энергии.

Напомним, изобретенное ученицами 9 класса лицея «İstək» Рейхан и Захрой устройство «Rainergy» вызвало большой интерес на «Глобальном саммите предпринимательства 2017» и было особо отмечено советником президента США Иванкой Трамп.