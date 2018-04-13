Новое назначение в Федерации кикбоксинга

2018-04-13 15:50 | www.oxu.az | 8

В Федерации кикбоксинга Азербайджана произведено новое назначение.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на официальном сайте структуры.

В информации говорится, что Айдын Ахмедов будет исполнять обязанности вице-президента Федерации.

Президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, депутат Адиль Алиев сказал, что в будущем в федерации произойдет ряд назначений с целью ее усиления.

Отметим, что Айдын Ахмедов – директор клуба «Euro Fight», входящего в состав Федерации кикбоксинга, а также глава фирмы «Premium Travel».