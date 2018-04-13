Кадыров: Мы не должны даже спрашивать у самого Путина

2018-04-13 15:55 | www.oxu.az | 8

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно отменить ограничение по количеству президентских сроков.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это», - заключил глава Чечни.

По его словам, задумываться о другом главе государства не стоит, «пока нынешний президент во здравии». Кадыров также считает, что у Владимира Путина нет конкурентов.

Согласно Конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.