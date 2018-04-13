Как отважные азербайджанцы противостояли армянским оккупантам – премьера фильма (ФОТО)

2018-04-13 14:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Cinema İMAX состоялась презентация художественного фильма "Son Nəfəsədək" ("До последнего вздоха"), повествующего о Карабахской войне, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, ветераны Карабахской войны. На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны

Сюжет фильма: идет 1989 год…Время развала СССР… Армянские сепаратисты бесчинствуют на азербайджанской земле в Карабахе. Явер Искендеров после отбытия наказания в одной из тюрем Советского Союза возвращается на родную землю – в село Юхары Вейсалли Физулинского района. Много лет назад он стал жертвой армян, которые решили поиздеваться над ним, но жестоко поплатились. А сам Явер был приговорен к длительному сроку. Вернувшись домой, Явер хочет начать новую жизнь, создать семью, но узнает, что его любимая девушка стала жертвой армян. Она в тяжелом состоянии находится в больнице, а родное село подверглось вооруженному нападению сепаратистов. Власть закрывает глаза на бесчинства армян, более того, советские войска помогают зверствам сепаратистов. И тогда Явер, собрав друзей и односельчан, создает отряд самообороны и встает на защиту родной земли от оккупантов. Как оказалось, командующий военной частью – его друг, которого он спас от смерти в тюрьме… Но "друг" оказывается на стороне армян…

Автор сценария и главный продюсер фильма Нуреддин Асланов отметил, что фильм основан на реальных событиях.

"Когда наша деревня Юхары Вейсалли была захвачена оккупантами, мне было 14 лет, и я своими глазами видел зверства армян", - сказал он.

Съемки фильма проходили в Физулинском и Джалилабадском районах и в Баку.