Российские гимнастки довольны своим выступлением на Чемпионате Европы в Баку

2018-04-13 14:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российские гимнастки Яна Павлова и Сюзана Кочесок положительно оценивают свое выступление на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящем в Баку.

"Выступление прошло успешно, все, что мы задумали - выполнили. Нам надо было пройти предварительное соревнование, а дальше уже будем бороться в финале за медаль. Отмечу хорошую поддержку со стороны болельщиков", - сказала Trend в пятницу Павлова.

Гимнастка подчеркнула, что чемпионат организован прекрасно, и ей очень нравится в Баку.

"Я несколько раз приезжала в ваш город, мне здесь очень нравится, особенно Старый город (прим. - Ичери Шехер) и Девичья башня", - добавила она.

По словам Сусаны Кочесок, она немного переживала перед выступлением.

"Выступила, как и планировала, но можно было и лучше. Хочу отметить, что у вас очень хорошая арена, все профессионально подготовлено", - отметила Кочесок.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.