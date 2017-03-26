Президент Боливии обвинил Чили в нарушении свободы слова из-за депортации журналиста

2017-03-26 16:05 | www.apa.az | 3

Президент Боливии Эво Моралес в субботу обвинил власти Чили в нарушении свободы слова из-за препятствования работе двух боливийских журналистов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, они отправились в соседнюю страну для освещения ситуации вокруг задержания девяти боливийцев.

По мнению Моралеса, власти Чили выслали одного из журналистов, чтобы "скрыть правду о задержанных и контрабанде". "Это нарушение свободы информации", - написал президент на своей странице в сети микроблогов Twitter.