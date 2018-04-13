Эксперт: Киев вне СНГ будет экономически выгоден Баку

2018-04-13 16:19 | www.oxu.az | 8

Выход официального Киева из состава СНГ не повлияет на двухсторонние отношения между Азербайджаном и Украиной, в том числе в экономической сфере.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщил экономический аналитик Фуад Ализаде.

По его словам, в последнее время экономическое сотрудничество между двумя странами стремительно развивается не только в рамках каких-либо альянсов, но и в исключительно двухстороннем аспекте.

«В первую очередь речь идет о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов на Украину, различных торговых связях и т.д. Думаю, Азербайджан и Украина после этого будет еще более активно сотрудничать в экономической сфере», - отметил экономист.

Собеседник сайта также не считает, что выход Украины из состава СНГ может как-то повлиять на существующий безвизовый режим между двумя странами.

«Естественно, несколько осложниться логистика между нашими странами. В дальнейшем товары из Азербайджана в Украину и наоборот будут перевозиться исключительно по территории Грузии. Ранее, как известно, это можно было делать посредством любой другой страны СНГ», - сообщил Ализаде.

Эксперт добавил, что Украина также заинтересована в транспортных коридорах, в которых участвует Азербайджан, в частности ТРАСЕКА и Север-Юг.

«Что касается сотрудничества Баку с Киевом в области фармацевтической промышленности и туризма, то тут тоже, думаю, не будет никаких проблем.

Азербайджан в настоящее время рассматривает предложение по строительству и совместной эксплуатации местных фармацевтических предприятий. Этот вопрос требует инвестиций третьих стран.

Возможно, именно Украина станет этой страной», - отметил экономист.

Ф.Ализаде уверен, что наши страны предпримут все возможные усилия, чтобы после выхода Украины из состава СНГ торговое сотрудничество развивалась еще большими темпами.

Али Мамедов

