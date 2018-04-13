Мехрибан Алиева встретилась с юными изобретателями - ФОТО

2018-04-13 16:22 | www.oxu.az | 7

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с молодыми азербайджанскими изобретателями Рейхан Джамаловой и Захрой Гасымзаде, являющимися учредителями стартапа «Рейнэнерджи».

Как передает Oxu.Az, на встрече 15-летние изобретатели подробно рассказали о своих проектах и планах на будущее. Было отмечено, что «Рейнэнерджи» - это устройство, которое превращает дождевую воду в электричество.

Устройство, которое они изобрели, может открыть возможности для дальнейшего развития альтернативных источников энергии в будущем.