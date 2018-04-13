Определились финалисты Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте

2018-04-13 14:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в соревнованиях юниоров по прыжкам на двойном мини-батуте в рамках Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке.

По итогам квалификации в финал вышли испанцы Роберт Вилирасо и Акоран де ла Санта Круз, российские гимнасты Михаил Юрьев и Тимофей Лазутин, представитель Португалии Энрике Морейра, британские спортсмены Райан Дивайн и Фрейзер Маклауд, и Маурице Майвальд из Германии.

Азербайджанскому юниору Тофигу Алиеву, набравшему по итогам квалификации 61,300 балла, не удалось пробиться в финал.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.