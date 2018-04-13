Основатель Telegram: Блокировку можно обойти

2018-04-13 16:39 | www.oxu.az | 7

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на блокировку мессенджера на территории России.

Как передает Oxu.Az, свои мысли он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пообещал пользователям использовать встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.

Telegram также пообещал рассылать уведомления всем российским пользователям и оперативно информировать о ситуации с блокировкой.

«Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», — предупредил Дуров.

В Telegram-канале Durov's Channel он выразил уверенность, что давление на любые IT-компании со стороны властей всегда сопряжены с деньгами.

«В любой момент правительство может обрушить акции, угрожая блокировкой потоков доходов. Это заставляет компании делать странные вещи (достаточно вспомнить прошлый год, когда Apple перенесла часть серверов iCloud в Китай). В Telegram мы обладаем роскошью не особо заботиться о потоках доходов и продажах рекламы. Конфиденциальность не продается, права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жажды наживы», — написал Дуров.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной стал отказ предоставить представителям ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им читать переписку пользователей.