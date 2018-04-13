Глава МИД Германии: «Мы должны усилить давление на Россию»

2018-04-13 16:44 | www.apa.az | 7

«Россия защищает Башара Асада. Мы не можем больше это терпеть, следует усилить политическое давление на Россию».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Sputnik İnternational», об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Глядя на происходящее в Украине, Сирии и Солсбери, вы видите, что эти события явно связаны с Россией. В то же время, Россия приложила руку к вмешательству демократическим выборам. Россия должна изменить свою политику, иначе проблема Сирии не решится», - подчеркнул министр.

Х.Маас сказал, что режим Асада в связи с химической атакой в Думе, которая явилась причиной гибели 78 граждан, сотрудничает с английскими и французскими союзниками и поддерживает позицию Франции.

Отметив, что совершающие химическую атаку в Сирии должны дать отчет, министр сказал, что нельзя игнорировать повторное использование химических оружий.