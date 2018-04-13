Врачи рассказали, как часто можно принимать душ

2018-04-13 16:47 | www.oxu.az | 8

Ученые призывают быть умеренными в гигиене. Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым.

Как передает Oxu.Az, слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.

Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.

Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.