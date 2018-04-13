Когда жизнь рушится, приходит спасение – Теплое дыхание зимы в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

2018-04-13 15:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В сети опубликован короткометражный просветительский художественный фильм "Теплое Дыхание Зимы", который снят Кинокомпанией "Нариманфильм" по заказу общественной организации "Sağlamlığa Xidmət" (представитель региональной программы Восточной Европы и Центральной Азии по туберкулезу TB REP), сообщили Trend Life в пресс-службе “Нариманфильм”.

Главная цель проекта - борьба с социальной стигматизацией туберкулеза, восприятие этой болезни обычными гражданами и ее влияние на повседневную жизнь. По сюжету, любимый человек отказывается от Айдан, и кажется, что жизнь рушится, но в этот момент приходит спасение.

Режиссер фильма - Мурад Абиев, продюсер - Нариман Мамедов. В главных ролях – Азер Айдемир и Ягут Мирзазаде.