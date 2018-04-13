Участие в Чемпионате Европы - хороший опыт - азербайджанский гимнаст

2018-04-13 15:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Участие в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке для меня хороший опыт, сказал Trend в пятницу после выступления 14-летний азербайджанский спортсмен Тофиг Алиев.

"Думаю, что выступил неплохо, тренер тоже остался доволен. Я впервые участвую в Чемпионате Европы и считаю это хорошим опытом", - сказал Trend Алиев.

Гимнаст отметил, что очень поддерживают болельщики, среди которых были и его родственники.

"За меня сегодня болели мама, бабушка и брат. Именно мама привела мена в спорт, я начал тренироваться с четырех лет", - добавил он.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.