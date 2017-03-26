Совбез Ирана: преступления США в Мосуле должны стать предметом судебного разбирательства

2017-03-26 16:26 | www.apa.az | 4

Преступления США в иракском городе Мосул должны стать предметом судебного разбирательства.

Как передает АПА, об этом заявил агентству Мехр секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

“Военные преступления США, совершенные под предлогом борьбы с террористами против мирного населения в иракском городе Мосул, должны стать предметом объективного судебного разбирательства. Заявления о непреднамеренности этих преступных действий, которые сравнимы с деяниями самих террористов, не снижают ответственности США”, - считает секретарь иранского Совбеза.

Он подчеркнул, что “любые военные операции, как на территории Ирака, так и Сирии, должны вестись только на основании официального разрешения властей этих стран”. “Совету Безопасности ООН следует указать на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирака и Сирии тем государствам, которые ставят себя выше Организации Объединенных Наций”, - подчеркнул Шамхани.

Международная коалиция во главе с США участвует в начавшейся 17 октября прошлого года операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков террористической группировки “Исламское государство”. В последнее время регулярно появляются сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в результате ударов авиации коалиции. В частности, 25 марта сообщалось о том, что в результате авианалетов в Западном Мосуле могли погибнуть свыше 100 мирных жителей.