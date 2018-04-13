В Уругвае возвели гостиницу «невидимку»

2018-04-13 17:10 | www.oxu.az | 7

В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидио построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание The Spaces.

С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.

Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.

Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана. Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.