Полиция Анкары разогнала демонстрантов

2018-04-13 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Полиция Анкары разогнала демонстрантов, которые требовали отмены чрезвычайного положения в Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что около 100 человек сегодня собрались напротив здания министерства культуры и туризма Турции и требовали отмены чрезвычайного положения в стране. Для разгона демонстрантов полиция Анкары использовала слезоточивый газ.

Ранее Народная республиканская партия Турции (СНР) потребовала от правительства отмены чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

В то же время были сообщения о том, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.