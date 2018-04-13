Расходы азербайджанцев превысили 8 миллиардов

2018-04-13 17:16 | www.oxu.az | 5

В январе-марте этого года население Азербайджана приобрело в объектах розничной торговли потребительские товары на сумму 8 млрд 491,7 млн манатов, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили более 4 млрд 304,1 млн манатов, непродовольственных товаров – более 4 млрд 187,6 млн манатов, что превышает аналогичные показатели за январь-март 2017 года на 2% и 3,3% соответственно.

По данным комитета, за отчетный период 45,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6% - электроприборы и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18% - прочую непродовольственную продукцию.

В отчетном квартале среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 289,2 маната, что превысило показатель за январь-март 2017 года в номинальном выражении на 16,8 маната.

Расходы на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на душу населения в январе-марте 2018 года составили 146,6 маната, на покупку непродовольственных товаров – 142,6 маната.

Л.А.

