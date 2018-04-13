Путин и Макрон обсудили возможность совместной помощи ОЗХО в Сирии

2018-04-13 17:23 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конкретные возможности взаимодействия двух стран по оказанию содействия миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее работе в Сирии.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

С обеих сторон выражено удовлетворение в связи с направлением по приглашению сирийского правительства экспертов ОЗХО. Обсуждены конкретные возможности взаимодействия России и Франции по оказанию содействия миссии ОЗХО в ее работе.