В Баку пройдет серия мастер-классов Адили Алиевой из Франции

2018-04-13 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Видный представитель азербайджанской диаспоры во Франции, заслуженная артистка Азербайджана, профессор Адиля Алиева проведет в Баку серию мастер-классов, сообщили Trend Life в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Главная цель визита, организованного по приглашению Министерства культуры и туризма Азербайджана, – повышение качества образования в музыкальных школах и профессионализма преподавателей.

Первый мастер-класс пройдет 16 апреля в музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, второй – 18 апреля в Центре искусств имени Гара Гараева, 20-апреля - в музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева.