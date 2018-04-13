По информации СМИ российская разведка пять лет читала почту Юлии Скрипаль

2018-04-13 17:24 | www.apa.az | 8

Российская разведка в течение пяти лет следила за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, в частности, читали ее почту.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информация об этом содержится в письме советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла.



«По данным главы органов безопасности, эксперты военной разведки ГРУ в области кибертехнологий работали с аккаунтами электронной почты Юлии Скрипаль по меньшей мере с 2013 года», — сообщил телеканал.

Напомним, отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.



