Король Иордании поздравил Ильхама Алиева

2018-04-13 17:24 | www.apa.az | 8

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Я рад сообщить Вам самые искренние поздравления и пожелания от имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства по поводу вашего переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Иорданское Хашимитское Королевство еще раз подчеркивает, что имеющие исторические корни дружеские связи, которые под Вашим мудрым руководством служат общим интересам наших народов, ценностям исламской уммы, региональному и глобальному миру, безопасности и стабильности. Ваше превосходительство, я желаю Вам дальнейших успехов, а дружественному народу Азербайджана процветания и благополучия».