Ильхам Алиев: Вы проголосовали за развитие и прогресс – ВИДЕО

2018-04-13 17:34 | www.oxu.az | 7

Вчера в парке перед Центром Гейдара Алиева была организована грандиозная концертная программа по случаю убедительной победы Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как передает Oxu.Az, в программе приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Президент Ильхам Алиев, взойдя на сцену, поблагодарил каждого, кто поддержал его на президентских выборах:

«Вы вновь проголосовали за спокойствие, развитие, прогресс и независимую политику. Проводящий независимую политику Азербайджан сегодня достиг вершины. Мы все должны стараться, чтобы усиливать нашу страну в будущем. Обращаюсь к азербайджанской молодежи: будущее страны будет в ваших руках. Подрастающее поколение Азербайджан в будущем будет управлять Азербайджаном и вести нас к счастливому будущему. Слава азербайджанскому народу, да здравствует Азербайджан!»

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с деятелями искусств и сделали фото на память.

Мероприятие завершилось феерверком.