Президент Таджикистана может посетить Азербайджан (ФОТО)

2018-04-13 15:57 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде в пятницу вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Эмомали Рахмон поздравил Гасана Мамедзаде с началом деятельности и пожелал ему успехов.

В ходе беседы посол передал Эмомали Рахмону приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию отношений между двумя дружественными и братскими странами и развитию двусторонних связей в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах. Также был обсужден официальный визит Президента Эмомали Рахмона в Азербайджан.

Эмомали Рахмон выразил признательность главе государства Ильхаму Алиеву за приветствия и наилучшие пожелания, а также попросил передать свои приветствия и поздравления по случаю победы Ильхама Алиева на президентских выборах 11 апреля.

В ходе встречи посол Азербайджана сказал, что он не пожалеет усилий для развития двусторонних отношений в период своей дипломатической деятельности, и отметил, что будет прилагать усилия для дальнейшего развития отношений во всех сферах между Азербайджаном и Таджикистаном.

В ходе дальнейшей беседы Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о великом лидера Гейдаре Алиеве и отметил, что он был большим политиком мирового уровня и что в истории очень редко появляются такие личности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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