Турция будет вести решительную борьбу с террористами в Ираке и Сирии - Эрдоган

2018-04-13 16:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Турция будет вести решительную борьбу с террористами в Ираке и Сирии, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, ВС Турции в настоящее время продолжают военную операцию «Оливковая ветвь» в Сирии.

«Мировое сообщество должно знать, что ВС Турции не оккупировали территорию Сирии, а освободили от террористов», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.