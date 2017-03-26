Автомобиль врезался в группу велосипедистов в Берлине

2017-03-26 17:22 | www.apa.az | 5

Автомобиль врезался сегодня в группу велосипедистов в берлинском районе Ванзе, пострадали не менее четырех человек.

Как передает АПА, об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел около полудня во время весенней велогонки, организованной Велосипедным спортивным клубом Шарлоттенбурга. Среди пострадавших - велосипедисты и один из судей.

Полиция исходит из того, что произошедшее является несчастным случаем. На месте находятся четыре кареты скорой помощи.