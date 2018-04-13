В Турции появится новый новостной телеканал

2018-04-13 17:58 | www.oxu.az | 7

На телевизионный рынок Турции выходит новый и перспективный канал - TR24.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Milliyet, TR24 будет конкурировать с такими ведущими турецкими телеканалами, как «CNN Türk», «NTV», «TRT», «A Haber», «TGRT» и «Habertürk».

Здание, в котором расположился офис нового канала, в течение месяца преобразилось до неузнаваемости.

Руководство TR24 будет использовать современную телевизионную технику и планирует вступить на рынок Турции, будучи на шаг впереди.

Председателем правления канала является предприниматель Эльнур Абдуллаев, а гендиректором – Мамед Гюльмамедов.

Руководство TR24 достигло договоренности с ветераном телевидения Суатем Токташем относительно поста главного редактора.

Суат Токташ, имеющий 13 лет опыта в качестве корреспондента, редактора и главы новостного отдела в бюро «CNN Türk» в Анкаре, в 2001 году перешел в Стамбульский новостной центр канала.

Здесь он проработал еще 10 лет в качестве редактора и главы новостного отдела, затем перешел на телеканал Habertürk, где пять лет работал на уровне среднего и высшего управления.

Токташ заявил, что его 15-летний опыт работы с новостями упростит процесс создания TR24.

Он подчеркнул, что спустя долгие годы впервые создает такой амбициозный телеканал в Турции.

«Наша цель – за короткое время создать телеканал, который будет пользоваться повышенным вниманием среди аудитории. Для этого нам нужен был здоровый фундамент. Проведя анализ мирового рынка телевещания, мы закупили самые гибкие и удобные в использовании технологии, чтобы доносить медиаконтент и новости до зрителя.

Чуткость, которую мы проявили при создании телеканала, мы сохраним при наборе коллектива. Многих известных лиц вы после этого увидите на TR24.

Я имел возможность убедиться, что «Global Medya Group» пришла в Турцию не за приключениями, а для того, чтобы закрепиться здесь», - сказал Токташ, добавив, что медиагруппа планирует в ближайшее время запустить развлекательный и музыкальный телеканалы.