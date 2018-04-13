Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

2018-04-13 16:34 | www.trend.az | 6

Шаги, которые могли бы привести к установлению мира в Сирии, обсуждались в ходе телефонных разговоров президента Турции Тайипа Эрдогана с его российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил турецкий лидер в пятницу, передают турецкие СМИ.

"Больше всего [в переговорах с Путиным и Трампом] мы коснулись Сирии, того, что мы можем сделать, чтобы как можно быстрее достичь там мира. События в Восточной Гуте, Думе разрывают душу. В части использования химоружия, и наша позиция, и позиция международного сообщества ясна. Все заявления направлены на жесткое осуждение использования химоружия", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что ожидает от США и РФ чувствительности к использованию не только химического, но и обычного оружия.