Студентку МГИМО выбросили из окна

2018-04-13 18:11 | www.oxu.az | 7

Следователи выехали в университет МГИМО на улице Лобачевского в Москве, где около 14:30 из окна основного корпуса выпала 21-летняя студентка.

Как передает Oxu.Az, об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного Главка СКР.

По информации Telegram-канала Hue, студентку вытолкнул в окно после ссоры ее бойфренд. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам представителя СК, начата доследственная проверка. «Идет опрос свидетелей, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Саму пострадавшую сейчас везут в больницу, поговорить с ней не разрешают врачи», — уточнила Иванова.