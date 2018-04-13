Отчет БДПИЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане является абсурдным - эксперт

2018-04-13 16:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Предвзятый отчет БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане, конечно, вызывает сожаление.

Об этом в пятницу сказал Trend политический эксперт Арзу Нагиев.

Эксперт отметил, что наблюдателям из европейских стран неоднократно заявляли, что голосование было прозрачным и проходило в соответствии с международными нормами.

«Конкретные мнения наблюдателей о справедливом проведении выборов отражены в местных и зарубежных СМИ, социальных сетях. Заявление, сделанное после этого миссией ПА и БДИПЧ ОБСЕ, просто абсурдное. Интересный момент заключается в том, что ряд радикальных групп, называющих себя «демократическими силами», продемонстрировал явную предвзятость в своих заявлениях. Нет сомнений в том, что за этим стоит заранее подготовленный текст и сценарий. Это политика, вытекающая из двойных стандартов. Это является шагом, предпринятым против внутренней и внешней политики независимого Азербайджана. С технической точки зрения миссия, которая не в состоянии представить какие-либо замечания, не в силах повлиять на политический курс Азербайджана своими декларативными и не опирающимися на какие-либо факты заявлениями», - отметил эксперт.

Напомним, что в конце вчерашней пресс-конференции миссия БДИПЧ ОБСЕ, озвучившая мнение, не отражающее действительность по президентским выборам, заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.