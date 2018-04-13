Россия и Китай обсудили контакты на высоком уровне между странами

2018-04-13 16:58 | www.trend.az | 7

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн обсудил с послом России в КНР Андреем Денисовым контакты двух стран на высоком уровне, говорится в сообщении МИД Китая, передает РИА Новости.

"Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым, с которым обменялся мнениями по состоянию китайско-российских отношений, по контактам на высоком уровне между двумя странами, а также по международным и региональным вопросам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.