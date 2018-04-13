Зияфет Аскеров: «Заявление на этом клочке бумаги составлено антиазербайджанскими силами на деньги армян»

2018-04-13 18:32 | www.apa.az | 6

«Совместное заявление наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ по итогам президентских выборов в Азербайджане - это полностью состоящая из предвзятых и субъективных соображений клевета».

Об этом АПА заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, заявление на этом клочке бумаги составлено антиазербайджанскими силами на деньги армян.

З.Аскеров отметил, что источником власти и носителем суверенитета в Азербайджане является народ: «11 апреля народ в свободной форме выразил свою волю. Те, кто ставит под сомнение волю народа, являются шарлатанами».