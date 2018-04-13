Определились финалистки Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по тамблингу

2018-04-13 17:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в соревнованиях юниорок по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в рамках Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

По итогам квалификации в финал вышли российские гимнастки Диана Браткова и Элина Степанова, британские спортсменки Джессика Брейн и Кейтилин Лафферти, представительницы Франции Кэнди Брие-Ветилар и Манон Моранше, Мариана Кашкалейра из Португалии и Анна Байенс из Бельгии.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.