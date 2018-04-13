Азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву - российская газета

2018-04-13 17:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву и считает удовлетворительной его деятельность за прошедший период президентства и хочет, чтобы в последующем периоде страна находилась именно под его руководством.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте российской общественно-политической газеты “Труд”.

Отметим, что действующий Президент Азербайджана, председатель партии “Ени Азербайджан” Ильхам Алиев 11 апреля одержал убедительную победу на президентских выборах, набрав по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, 86,03 процента голосов избирателей.

С уверенностью можно сказать, что граждане Азербайджана подтвердили полномочия Ильхама Алиева и переизбрали его на новый срок, подчеркивается в статье.

«Сенсация вряд ли могла состояться. Из восьми зарегистрированных кандидатов на высший пост республики Ильхам Алиев был и остается вне конкуренции. Еще за месяц до голосования результаты соцопроса, проведенного “Центром независимых исследований ELS”, показали, что свыше 84 процентов респондентов готовы отдать свой голос за действующего главу государства», - говорится в статье.

Как отмечается, среди перечисленных успехов в развитии государства после президентских выборов 2013 года участники опроса особо отмечают безопасные условия жизни (81 процент), стабильную политическую ситуацию (79 процентов), усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (44 процента). Причем, положительные сдвиги в этом вопросе граждане Азербайджана связывают именно с Президентом Ильхамом Алиевым (88 процентов), а не с деятельностью представителей Минской группы ОБСЕ, в которую верят лишь семь процентов опрошенных.

"Произошедшая два года назад короткая война, в результате которой была освобождена часть территории Азербайджана и возвращен контроль над стратегическими высотами на линии соприкосновения с армянскими вооруженными силами, ещё более на высокий уровень подняла рейтинг Ильхама Алиева", - подчеркивается в статье.

Согласно результатам опроса, более 91 процента опрошенных поддержали внутреннюю политику, проводимую президентом. В статье отмечается, что жители республики не забыли и успешно проведенные Первые Европейские игры, а затем Игры Исламской солидарности, благодаря которым мир узнал об Азербайджане, его народе и богатой культуре.

(Автор: Азад Гасанли)

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