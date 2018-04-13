В Израиле изобрели замену детектору лжи

2018-04-13 17:40 | www.trend.az | 6

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разработали инновационный способ, заменяющий работу детектора лжи. Новая разработка израильских специалистов, над которой они трудились около двух лет, позволяет узнать по глазам, говорит человек правду или лжет, сообщает Stmegi.

Как известно, детектор лжи на сегодняшний день считается одним из самых распространенных технических средств, применяемых для психофизиологической оценки того или иного человека. Прибор фиксирует поступающие сигналы с датчиков, которые регистрируют параметры физиологических процессов и преобразует их в цифровые коды с последующим отображением на графике. Получаемый результат и позволяет сделать вывод о правдивости или лживости сообщений, сделанных во время проверки на детекторе.

Однако принятый во всем мире подобный метод проверки не свободен от ошибок и искажений, и потому, согласно израильскому уголовному праву, показания, снятые с детектора лжи, не принимаются судом в качестве свидетельств. В связи с этим ведутся постоянные поиски альтернативных методов.

Новое исследование, проведенное израильскими специалистами, также базируется на идентификации информации, предлагая альтернативное решение проблемному использованию детектора лжи.