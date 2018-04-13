В субботу в Баку будет облачно и ветрено

2018-04-13 17:40 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером в некоторых местах ожидается дождь, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в субботу местами ожидаются грозовые дожди, ливни, в горах снег. Западный ветер местами усилится.