Генсек ООН: «Холодная война» вернулась

2018-04-13 18:50 | www.apa.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о возвращении «холодной войны» в международных отношениях.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Холодная война» вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», - заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также отметил, что серьезность последних обвинений в применении химоружия в Сирии требует профессионального и независимого расследования.