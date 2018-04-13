Новруз Мамедов: «Некоторые члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ поддерживали связь только с оппозиционерами»

2018-04-13 18:51 | www.apa.az | 7

Некоторые члены наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ занимались только тем, что поддерживали связь с оппозиционерами.

Как сообщает АПА, об этом в пятницу на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Отчет был подготовлен заранее. Информация такого содержания дошла до меня, причем от представителей зарубежных стран и членов миссий. Между нами была договоренность. Они попросили не разглашать их имена. Действительно, некоторые члены наблюдательной миссии занимались только тем, что поддерживали связь с находящимися внутри страны и за рубежом оппозиционерами», - сказал Новруз Мамедов.