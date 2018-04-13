Постпред США: Решение об ударе по Сирии пока не принято

2018-04-13 18:53 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам», - заявила Хейли на заседании СБ ООН.

Отметим, в среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные». Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы «предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента».