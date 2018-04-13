Занятия по ушу в начальной школе в провинции Хэбэй (ФОТО)

2018-04-13 17:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В последние годы в начальной школе "Сисяоби" в районе Луцюань города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, Северный Китай) во внеурочное время проводятся занятия по ушу, а также по морали и этикету китайских боевых искусств.

Благодаря этому обогащается внеклассная жизнь школьников и повышается уровень их физической подготовки, а традиционная культура ушу передается подрастающему поколению.

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