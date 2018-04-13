Президент Кыргызстана освободил от должности генпрокурора

2018-04-13 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Индира Джолдубаева освобождена от занимаемой должности генерального прокурора республики, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Напомним, что Жээнбеков также принял отставку Аскарбека Шадиева, занимавшего должность первого вице-премьера.

Шадиев допрошен в государственном комитете национальной безопасности 22 марта в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств с использованием поддельных документов завотделом комитета парламента Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.