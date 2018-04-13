Руководство Евро-Азиатского Еврейского Конгресса поздравило президента Азербайджана

2018-04-13 19:10 | www.apa.az | 4

Руководство Евро-Азиатского Еврейского Конгресса в лице гендиректора Хаима Бен-Яакова, главы правления Аарона Френкеля, президента Михаил Мирилашвил поздравили Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От лица Евро-Азиатского Еврейского Конгресса и еврейской общины Азербайджана, имеем честь поздравить Вас с победой на выборах Президента страны. Евреи Азербайджана благодарны Вам за мудрую национальную политику и последовательную жесткую позицию в борьбе с антисемитизмом. Мы ценим Вашу роль в развитии и укреплении теплых дружеских отношений и экономических связей между Азербайджаном и Израилем. Убеждены, что и в будущем, еврейская община Азербайджана будет развиваться на благо своей страны».