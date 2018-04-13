В Лянкяране женщина убила женщину - ОБНОВЛЕНО

2018-04-13 19:26 | www.apa.az | 8

Стали известны некоторые детали убийства в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие зарегистрировано на улице Анара Махмудова,128 города Лянкяран. Жительница Лянкярана Севда Рустам гызы Гасанова (1976 г.р.) на почве семейного конфликта была убита жительницей Лерикского района Салаевой Гюльшан, с которой ее муж сожительствовал. Орудием преступления Г.Салаевой был кусок бревна.

Совершившая убийство Г.Салаева задержана сотрудниками полиции.

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18:54

В Лянкяране убили женщину.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие зарегистрировано на улице Анара Махмудова,128 города Лянкяран. Жительница Лянкярана Севда Рустам гызы Гасанова (1976 г.р.) на почве семейного конфликта была убита женщиной, с которой ее муж сожительствовал.



Тело С.Гасановой отправлено в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии. По факту ведется расследование.