Небензя: «Цель Запада – свергнуть Асада»

2018-04-13 19:48 | www.oxu.az | 9

«Цель США, Великобритании и Франции – свергнуть правительство Сирии».

Как сообщает Oxu.Az, об этом на заседании СБ ООН сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат предположил, что в провокации в связи с использованием в Восточной Гуте химического оружия есть рука Великобритании.

В. Небензя призвал три эти страны прекратить попытки подтолкнуть мир к опасной черте, продолжить поиски мирного выхода из сложившегося в Сирии положения.

А.Б.

